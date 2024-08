Au cours de ce mercato estival 2024, le PSG s’est renforcé avec quatre recrues. Dans le sens des départs, le club de la capitale s’est montré peu actif jusqu’à aujourd’hui. Mais après seulement une saison, c’est Manuel Ugarte qui plie bagage.

Débarqué du Sporting Lisbonne l’été dernier contre 60M€, Manuel Ugarte quitte le club de la capitale après seulement une seule saison. S’il était sans aucun doute l’un des meilleurs parisiens de la première partie de l’acte 23/24 avec des performances exceptionnelles, sa chute a pour le moins été vertigineuse. Victime de la montée en puissance de Fabian Ruiz et de la forme époustouflante de Vitinha, l’Uruguayen est devenu remplaçant lors de la seconde partie de saison. Out du projet de Luis Enrique, le numéro 4 dispose tout de même d’une grosse côte sur le marché des transferts, et s’en va donc découvrir la Premier League du côté de Manchester United.

Le PSG récupère un beau chèque

L’occasion pour Manuel Ugarte de se relancer et de retrouver un rôle important dans une équipe où son profil lui permettra de s’épanouir. Selon Fabrizio Romano, le transfert s’est fait à hauteur de 50M€ + 10M€ de bonus avec une clause de revente de 10% pour Paris. La traditionnelle visite médicale a été faite mercredi matin et un contrat le liant aux Red Devils jusqu’en juin 2029 a été signé par l’ex-Parisien. Il aura également la possibilité de prolonger d’une année supplémentaire son bail, précise la formation anglaise dans son communiqué.

Le joueur de 23 ans a livré ses premières impressions après cette signature : « C’est un sentiment incroyable de rejoindre un club de cette ampleur, un club qui est admiré dans le monde entier. Le projet dont les dirigeants du football ont discuté avec moi est extrêmement excitant. Manchester United est un club ambitieux et je suis un joueur ambitieux. La passion des supporters est quelque chose de très important pour moi, je sais à quel point les fans de United sont incroyables et j’ai hâte de découvrir Old Trafford. Je suis quelqu’un qui est tellement déterminé à réussir. Je vais tout sacrifier et tout donner pour mes coéquipiers. Ensemble, nous nous battrons pour gagner des trophées et atteindre le niveau où ce club doit être. » De son côté, le PSG « souhaite beaucoup de réussite à Manuel Ugarte sous ses nouvelles couleurs. »