Officiel – Marco Asensio quitte définitivement le PSG pour Fenerbahçe

Pas dans les plans du PSG, Marco Asensio était invité à quitter le club de la capitale lors de ce mercato estival. Il a trouvé un point de chute, Fenerbahçe.

Prêté lors de la deuxième partie de saison à Aston Villa, Marco Asensio n’avait pas convaincu le club anglais de le conserver pour la saison 2025-2026. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Marco Asensio était invité à se trouver une porte de sortie, lui qui n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique. Annoncé proche de rejoindre Fenerbahçe il y a quelques semaines, cette piste semblait s’être refroidie, lui qui voyait Aston Villa revenir à la charge dans les derniers jours du mercato.

Un contrat de trois ans plus une année en option

Mais l’international espagnol va bien poursuivre sa carrière en Turquie. Ce lundi soir, le PSG et Fenerbahçe ont officialisé le transfert de l’ancien du Real Madrid. Il a signé un contrat de trois ans avec une année en option. En Turquie, il portera le numéro 21. Dans le communiqué du club turc, Marco Asensio n’a pas caché sa joie de rejoindre Fenerbahçe. « Je suis très heureux d’être ici. J’ai hâte de jouer devant nos supporters dans ce stade. Ils m’ont dit qu’il y règne une excellente ambiance. Je souhaite rejoindre l’équipe et m’entraîner avec mes coéquipiers dès que possible. Je tiens tout d’abord à les remercier pour leur intérêt. J’ai reçu de nombreux messages de nos supporters. J’espère leur témoigner mon soutien en remportant de grands succès ensemble. » De son côté, le PSG « remercie Marco et lui souhaite beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs dans son communiqué. » En un an et demi au PSG, Marco Asensio aura joué 47 matches toutes compétitions confondues pour sept buts et onze passes décisives. Il a également remporté deux championnats de France, deux Trophées des champions et une Coupe de France.