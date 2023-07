Après avoir fait ses adieux à Madrid il y a quelques semaines, Marco Asensio s’est envolé dans la foulée à Paris pour y signer son contrat. Un bail de trois ans avec le PSG, assorti d’un salaire de 10 millions d’euros, faisant de l’espagnol la deuxième recrue du mercato parisien.

Après quelques jours de rumeurs et de confirmations, Marco Asensio a bel et bien signé son contrat avec le Paris Saint-Germain cet après-midi. Deuxième recrue du PSG cet été, l’international espagnol arrive à Paris libre, n’ayant pas prolongé avec son ancien club, le Real Madrid. Il vient donc renforcer le secteur offensif du Paris Saint Germain, bien amoindri avec le départ de Lionel Messi. Reste encore à voir quel rôle lui sera attribué par Luis Enrique. Marco Asensio signe donc un contrat de trois ans, avec un salaire de 10 millions d’euros annuels, le classant dans les joueurs les mieux payés du club derrière Achraf Hakimi, Marco Verratti ou encore Marquinhos. Welcome in Paris Marco !

Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer l’arrivée de @marcoasensio10. L’attaquant espagnol rejoint le club parisien pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2026.#WelcomeAsensio — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023 Twitter : @PSG_inside

« C’est un privilège de faire partie de ce grand club qu’est le PSG, a déclaré Marco Asensio. J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs« . Marco Asensio pour PSG.fr