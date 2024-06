Officiel – Matvey Safonov, première recrue du PSG 2024-2025

Depuis plusieurs jours, le nom de Matvey Safonov était associé au PSG. Ce vendredi soir, le club de la capitale a officialisé l’arrivée du gardien russe.

Le PSG sera très certainement actif sur le mercato estival. Depuis plusieurs jours, l’arrivée de Matvey Safonov était annoncée proche d’être officialisée. Mais une histoire de pension alimentaire non payée à son ex-femme, qui l’empêchait de quitter la Russie, aurait pu mettre fin à cette piste, malgré le fait que le gardien russe ait passé sa visite médicale à la fin du mois de mai. Tout cela a été réglé et l’arrivée de Matvey Safonov est désormais officielle. Ce vendredi soir, le club de la capitale a en effet officialisé la signature de l’ancien portier de Krasnodar pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2029. Il viendra pour concurrencer Gianluigi Donnarumma et essayer de gratter du temps de jeu.

« J’ai déjà hâte de défendre mes nouvelles couleurs »

Sur le site internet du PSG, l’international russe, qui arrive pour 20 millions d’euros, a évoqué son bonheur de signer au sein du club de la capitale. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! » Dans son communiqué, le PSG a fait savoir que Matvey Safonov était attendu à la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu le 15 juillet prochain.