Officiel : Milan Skriniar file au Fenerbahçe

Alors que le PSG surfe sur une vague de positivité sur le plan sportif, le mercato hivernal continue d’être géré par ses dirigeants. Après la recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, la direction parisienne continue d’affiner le groupe de Luis Enrique.

Après une saison et demi au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar plie bagage pour au moins les six prochains mois. Le défenseur international slovaque rejoint le Fenerbahçe dans le cadre d’un prêt. C’est le club de la capitale qui a officialisé la chose ce jeudi 30 janvier, à 4 jours de la fermeture des portes du mercato hivernal 2025. Un prêt qui s’inscrit dans la volonté du club de la capitale de dégraisser son effectif et affiner le groupe de Luis Enrique, au même titre que le prêt de Randal Kolo Muani, la résiliation de contrat de Juan Bernat et ou encore la toute récente vente de Xavi Simons au RB Leipzig.