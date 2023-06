Officiel : Milan Skriniar quitte l’Inter Milan

Après six saisons passées chez les Nerazrurri, Milan Skriniar quitte officiellement le club intériste. L’inter, sur sont site, acte le départ du Slovaque, en fin de contrat en ce jour du 30 juin 2024. Le défenseur central devrait maintenant rejoindre la capitale pour arborer ses nouvelles couleurs au Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain travaillait sur ce dossier depuis un an maintenant, après avoir essuyé un refus catégorique de l’Inter Milan l’été dernier pour un transfert à hauteur de 60 millions d’euros (les Italiens en voulaient 80), le club de la capitale a fait preuve de patience et recevra Milan Skriniar gratuitement cet été. Et c’est maintenant officiel, le Slovaque quitte le club italien, libre de tout contrat, annonce les Nerazzurri sur leur site et réseaux sociaux. Après 6 saisons, un Scudetto, deux Coupes et deux Supercoupe d’Italie, le défenseur central clos son chapitre lombard après 246 matchs joués et 11 buts marqués. C’est donc au PSG que l’ancien capitaine du finaliste de la Ligue des Champions 2023 continuera son voyage, en attente de l’officialisation. Mais le point de doute sur son état physique. Le joueur a manqué 22 matchs la saison passée à cause de ses pépins au dos. Cependant, Milan Skriniar a été opéré de sa lombosciatalgie le 14 mars dernier et a pu jouer l’intégralité des deux rencontres amicales de la Slovaquie en juin 2023.

Fabrizio Romano écrit sur son compte Twitter que l’officialisation de son arrivée au Paris Saint-Germain devrait intervenir la semaine prochaine.