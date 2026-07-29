Officiel – Naoufel El Hannach de nouveau prêté au Montpellier HSC

Comme annoncé, le jeune défenseur de 19 ans du PSG, Naoufel El Hannach, a été prêté au Montpellier HSC pour une deuxième année consécutive. Il évoluera sous les ordres de Zoumana Camara.

Le PSG a officialisé son troisième prêt de ce mercato estival. Après Gabriel Moscardo (Espanyol Barcelone) et Renato Marin (CD Nacional), la direction parisienne a trouvé une porte de sortie pour Naoufel El Hannach. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, le défenseur de 19 ans sort d’un prêt convaincant au Montpellier HSC, où il a disputé 23 matchs lors de la saison 2025-2026.

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Un prêt sans option d’achat au MHSC

Et l’international U20 marocain a fait le choix de la continuité. En effet, le PSG a officialisé un nouveau prêt de Naoufel El Hannach du côté du MHSC, 8e de Ligue 2 la saison passée. Ce prêt ne comporte pas d’option d’achat. Il évoluera donc, pour la deuxième année de suite, sous les ordres de Zoumana Camara.

Pour le site officiel du MHSC, le Titi de 19 ans a exprimé sa joie de poursuivre son aventure avec le club héraultais : « Je suis très content de pouvoir revenir à Montpellier, de retrouver le club et mes coéquipiers. J’ai hâte de retrouver le Stade de La Mosson. Ça m’avait manqué ! J’espère qu’ensemble, nous gagnerons le plus de matchs possible et que nous vivrons une très belle saison. À titre plus personnel, j’espère avoir du temps de jeu et continuer de progresser ici. »

Naoufel El Hannach prêté au Montpellier HSC. ✍️



Formé au Paris Saint-Germain, Naoufel El Hannach rejoint le Montpellier HSC, dans le cadre d’un nouveau prêt d’une saison, sans option d’achat. pic.twitter.com/wh8Q5X2EjI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 29, 2026

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