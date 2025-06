Officiel – Naoufel El Hannach prêté au Montpellier Hérault

Formé au PSG, le défenseur Naoufel El Hannach est prêté pour la saison 2025-2026 du côté du Montpellier Hérault, relégué en Ligue 2.

Après Yoram Zague, le PSG officialise un deuxième prêt durant ce mercato estival. Et il s’agit d’un autre Titi. Présent à la préparation estivale 2024-2025 du PSG l’été dernier, Naoufel El Hannach va disputer ses premières minutes dans le monde professionnel loin de Paris, lui qui reste sous contrat jusqu’en 2027 avec son club formation. Comme annoncé depuis quelques jours, l’international U20 marocain prend la direction du Montpellier HSC sous la forme d’un prêt pour la saison 2025-2026, comme l’a indiqué le PSG via un communiqué. Pas vendeur, le champions de France n’a pas inclus d’option d’achat dans ce prêt.

El Hannach retrouvera Zoumana Camara

Champion de France U19 en 2024 et 2025, le défenseur de 18 ans a fait partie à quatre reprises du groupe convoqué par Luis Enrique cette saison. Avec les U19, il a pris part à quatorze rencontres dont cinq en Youth League. Le Titi retrouvera son ancien coach des U19, Zoumana Camara, qui occupe le banc du club pailladin depuis quelques mois. Pour le compte X du Montpellier Hérault, Naoufel El Hannach a livré ses premières impressions avant cette nouvelle expérience avec le club de Ligue 2 : « Je suis très content de signer un an au MHSC. C’est une fierté pour moi de jouer dans un groupe professionnel et essayer de prendre du temps de jeu. Je suis un défenseur polyvalent, je peux jouer à gauche, à droite ou central. Je connais très bien le coach, je l’ai eu deux années et c’est un super coach. Il m’a fait part du projet et j’ai tout de suite adhéré. Je suis très content d’être pailladin cette année et j’espère qu’on va faire une grande saison et que tout va bien se passer. » Il portera le numéro 3 avec son nouveau club.