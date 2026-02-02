Officiel – Noham Kamara rejoint l’Olympique Lyonnais

Pas convoqué avec l’équipe première du PSG ces dernières semaines, le défenseur Noham Kamara va poursuivre sa carrière du côté de l’Olympique Lyonnais.

Comme annoncé depuis quelques jours, Noham Kamara quitte le PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique, le défenseur de 19 ans a peu à peu disparu du groupe professionnel parisien. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu, l’international U20 français a finalement décidé de lancer sa carrière dans une autre formation de Ligue 1.

Un prêt avec option d’achat

En effet, Noham Kamara a été prêté à l’Olympique Lyonnais avec une option d’achat de 4M€, assorti d’un maximum de 2M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value futur, précise l’OL dans son communiqué. Si l’option d’achat est levée, le défenseur de 19 ans paraphera un contrat jusqu’en 2030 avec les Gones, selon RMC Sport. Cette saison, il aura seulement disputé 29 minutes de jeu, lors du 32es de finale de Coupe de France face à Fontenay (0-4). « Le Paris Saint-Germain souhaite à Noham Kamara une excellente seconde partie de saison », conclut, de son côté, le PSG dans son communiqué.

Formé au Paris Saint-Germain, Noham Kamara rejoint l’Olympique Lyonnais dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.



Le Paris Saint-Germain souhaite à Noham une excellente seconde partie de saison. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 2, 2026

Noham Kamara rejoint l’OL en prêt avec option d’achat !



Bienvenue Noham ❤️💙



Toutes les infos 👉 https://t.co/Ve9g8WYAma pic.twitter.com/Qhuk85Jwoq — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2026