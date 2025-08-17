Officiel – Nordi Mukiele quitte définitivement le PSG pour Sunderland

Le PSG se sépare d’un de ses indésirables. Revenu d’un prêt non concluant au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele est officiellement transféré à Sunderland.

Pas dans les plans de Luis Enrique, Nordi Mukiele avait été prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière. Le club allemand avait décidé de ne pas le conserver à l’issue de ce prêt. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, il s’entraînait avec l’équipe Espoirs avant de trouver une porte de sortie pour relancer sa carrière. Dans le viseur de plusieurs clubs, l’ancien montpelliérain a finalement choisi de rejoindre Sunderland, promu en Premier League.

Il a signé un contrat de quatre ans

Ce dimanche, le PSG et les Black Cats ont officialisé ce transfert. Le latéral droit a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2029, avec le club anglais. Si les deux équipes n’ont pas dévoilé le montant de cette transaction, elle devrait s’élever entre 12 et 13 millions d’euros. Dans son communiqué, le PSG remercie Nordi Mukiele et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. Arrivé durant l’été 2022, il aura participé à 45 matches avec le PSG. Il a enrichi son palmarès avec deux titres de champion de France (2023, 2024), d’une Coupe de France (2024) et de deux Trophées des champions (2022, 2023). Nordi Mukiele s’est dit impatient de jouer pour Sunderland. « C’est un nouveau défi et je suis heureux d’être ici. J’ai vu l’atmosphère du stade, et c’est quelque chose que j’aime vraiment. Les fans sont très importants dans le football, et surtout à Sunderland. Je suis venu ici pour me battre pour eux. Je vois de bons joueurs et je vois leur qualité, donc je crois que nous pouvons faire quelque chose de bien ensemble – et quand je dis ensemble, je veux dire les joueurs, les fans et la ville. Nous aurons besoin de tout le monde cette saison. »