Officiel – Nuno Mendes forfait pour PSG / Barcelone

Touché à la cuisse gauche face au RC Strasbourg samedi, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, sera absent plusieurs semaines et manquera le choc face au FC Barcelone.

Le PSG va se présenter face au FC Barcelone sans l’un de ses joueurs importants de son onze de départ. Touché à la cuisse gauche face au RC Strasbourg, Nuno Mendes a dû laisser ses partenaires terminer la rencontre à dix. Alors que les premières nouvelles se voulaient rassurantes quant à sa présence face au club catalan mardi, au Parc des Princes, le numéro 25 manquera cette rencontre.

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Quelles options pour contrer Lamine Yamal ?

En effet, selon les dernières informations du Parisien, le latéral portugais devrait être forfait pour ce choc au Parc des Princes. « Si son état ne semblait initialement pas susciter d’inquiétudes particulières en interne après sa sortie samedi, des examens réalisés ce dimanche matin ont révélé un diagnostic différent. » Nuno Mendes sera donc être trop juste pour cette rencontre face au FC Barcelone. Une information confirmée par le point médical du PSG : « Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match d’hier soir face au RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes sera indisponible ces prochaines semaines. »

Face à ce forfait, « l’entraîneur espagnol va devoir revoir ses plans pour le choc face au Barça, notamment pour tenter de contenir la menace représentée par Lamine Yamal. » Lucas Digne ou Lucas Hernandez seraient donc les options pour défendre face à l’ailier espagnol. Warren Zaïre-Emery, qui a terminé au poste de latéral gauche en fin de match face au RCSA, pourrait également être une solution, conclut le quotidien francilien.