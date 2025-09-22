Auteur d’une saison 2024-2025 historique avec le PSG, Ousmane Dembélé a reçu la récompense individuelle suprême avec ce Ballon d’Or 2025.

C’était attendu et c’est désormais officiel, Ousmane Dembélé remporte le Ballon d’Or 2025 après sa saison 2024-2025 historique avec le PSG aussi bien au niveau collectif (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions) qu’individuel (35 buts et 16 passes décisives). Le numéro 10 du PSG a reçu son trophée des mains d’un ancien Parisien, Ronaldinho. Il devient ainsi le sixième français à soulever ce trophée après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022). Les autres Parisiens ont également connu leur classement : Fabian Ruiz (24e), Joao Neves (19e), Désiré Doué (14e), Khvicha Kvaratskhelia (12e), Nuno Mendes (10e), Gianluigi Donnarumma (9e), Achraf Hakimi (6e) et Vitinha (3e).

Dembélé, sixième français à remporter le Ballon d’Or

Si le PSG a été battu au Trophée Kopa du meilleur jeune, remporté par Lamine Yamal devant Désiré Doué et João Neves qui complètent le podium, le club de la capitale a été l’acteur majeur de cette 69e cérémonie du Ballon d’Or. Luis Enrique a remporté le trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur de la saison. Transféré à Manchester City cet été, Gianluigi Donnarumma a aussi été récompensé avec le Trophée Yachine du meilleur gardien après sa saison XXL avec les Rouge & Bleu. Il bat ainsi, Lucas Chevalier, qui était également en lice pour ce trophée. Enfin, sans surprise, le PSG a été élu meilleure équipe de l’exercice 2024-2025. À noter que la Fondation Xana de Luis Enrique a reçu le Prix Socrates.

Ballon d’Or masculin : Ousmane Dembélé ( Paris Saint-Germain )

( ) Trophée Kopa masculin : Lamine Yamal ( FC Barcelone )

( ) Trophée Yachine masculin : Gianluigi Donnarumma ( Paris Saint-Germain / Manchester City )

( / ) Trophée Johan Cruyff masculin : Luis Enrique ( Paris Saint-Germain )

( ) Meilleure équipe masculine : Paris Saint-Germain

Trophée Gerd Müller masculin : Viktor Gyokeres ( Sporting Portugal / Arsenal )

( / ) Ballon d’or féminin : Aitana Bonmati ( FC Barcelone )

( ) Trophée Kopa féminin : Vicky Lopez ( FC Barcelone )

( ) Trophée Yachine féminin : Hannah Hampton ( Chelsea )

( ) Trophée Johan Cruyff féminine : Ewa Pajor ( FC Barcelone )

( ) Trophée Johan Cruyff féminine : Sarina Wiegman (sélectionneuse Angleterre )

(sélectionneuse ) Prix Socrates : Fondation Xana (Luis Enrique)

Le classement des 30 du Ballon d’Or

Ousmane Dembélé (PSG / France) Lamine Yamal (FC Barcelone / Espagne) Vitinha (PSG / Portugal) Mohamed Salah (Liverpool / Égypte) Raphinha (FC Barcelone / Brésil) Achraf Hakimi (PSG / Maroc) Kylian Mbappé (Real Madrid / France) Cole Palmer (Chelsea / Angleterre) Gianluigi Donnarumma (PSG, Manchester City / Italie) Nuno Mendes (PSG / Portugal) Pedri (FC Barcelone / Espagne) Khvicha Kvaratskhelia (Naples, PSG / Georgie) Harry Kane (Bayern Münich / Angleterre) Désiré Doué (PSG / France) Viktor Gyökeres (Sporting Portugal, Arsenal / Suède) Vinicius Jr (Real Madrid / Brésil) Robert Lewandowski (FC Barcelone / Pologne) Scott McTominay (Naples / Écosse) João Neves (PSG / Portugal) Lautaro Martinez (Inter / Argentine) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund / Guinée) Alexis Mac Allister (Liverpool / Argentine) Jude Bellingham (Real Madrid / Angleterre) Fabián Ruiz (PSG / Espagne) Denzel Dumfries (Inter / Pays-Bas) Erling Haaland (Manchester City / Norvège) Declan Rice (Arsenal / Angleterre) Virgil van Dijk (Liverpool / Pays-Bas) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Allemagne) Michaël Olise (Bayern Münich / France)