Officiel – PSG / OL décalé au lundi 26 octobre

La LFP a officialisé le report du match PSG / OL, initialement prévu le dimanche 25 octobre, au lundi 26 octobre, soit le même jour que la cérémonie du Ballon d’Or.

Pour la deuxième année consécutive, la délégation du PSG ne pourra pas assister à la cérémonie du Ballon d’Or. Après avoir reporté le Classique la saison passée au même moment que le sacre d’Ousmane Dembélé, la LFP a récidivé cette saison. En raison des manifestations prévues à Paris ce week-end, le match PSG / OL, initialement programmé ce dimanche à 20h45 (Ligue 1+), au Parc des Princes, a été reporté.

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PSG / OL le lundi 26 octobre à 20h30

La nouvelle a été officialisée ce vendredi par la LFP dans un communiqué : « La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, comptant pour la 8e journée de Ligue 1 McDonald’s, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+ , de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30″ Cette rencontre entre Parisiens et Lyonnais sera diffusée sur Ligue 1+. Malgré dix joueurs présents dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2026, la délégation du PSG ne pourra donc pas être présente pour la cérémonie à Londres. Pourtant, les Rouge & Bleu avaient quelques candidats sérieux pour la récompense, parmi lesquels Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Blessés, les deux derniers cités pourraient néanmoins être présents pour l’événement.

🚨Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30. La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald’s, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 23, 2026