Officiel : Randal Kolo Muani prêté à la Juventus Turin

Le dossier a connu un léger contre temps, mais le prêt de Randal Kolo Muani est désormais officiel. L’attaquant français file du côté de la Juventus Turin jusqu’à la fin de la saison.

Au Paris Saint-Germain, l’aventure de Randal Kolo Muani n’a pas pris la tournure espérée par tous. Avec un temps de jeu qui n’a cessé de diminuer et des performances compliquées, l’international français a longtemps été annoncé sur le départ cet hiver 2025. S’il a connu un léger contre temps en raison du nombre de prêts dépassé par le PSG, le dossier Randal Kolo Munani a pu se décanter et être officialisé ce jeudi. En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, c’est le contrat résilié de Juan Bernat qui a permis au joueur de 26 ans de traverser les Alpes. Dans cette opération, la Juventus Turin prend en charge l’intégralité du salaire jusqu’à la fin du prêt, soit jusqu’au 30 juin 2025. Une indemnité sera versée au PSG dans le cadre de ce prêt payant à hauteur de 1M€, auquel on ajoute 2M€ de frais divers et 2,6M€ de bonus. Randal Kolo Muani sera de retour au PSG, dans le cadre de son contrat jusqu’en juin 2028.