Officiel – Randal Kolo Muani rejoint Tottenham en prêt

Pas dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani était invité à se trouver un nouveau club. Il va quitter le PSG pour Tottenham sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani était invité à se trouver un nouveau club cet été, lui qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Alors qu’il était associé à la Juventus Turin, club où il avait été prêté lors de la deuxième partie de saison, et qu’il ne souhaitait que le club italien, il va finalement prendre la direction de Tottenham lors de ce dernier jour de mercato. En effet, après de nombreux mois de négociations et malgré un accord Juve-Kolo Muani, les deux clubs n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente. Sachant qu’il ne jouerait pas avec le PSG cette saison, l’international français s’est cherché une autre porte de sortie.

Il portera le numéro 39 chez les Spurs

Et l’attaquant, qui a eu plusieurs courtisans, a décidé de rejoindre les Spurs. Le PSG et l’équipe londonienne ont officialisé le prêt de l’ancien nantais ce lundi soir. Si les deux clubs n’ont pas communiqué sur les modalités de ce prêt, ce dernier devrait être un prêt payant de cinq millions d’euros sans option d’achat. Dans le communiqué de Tottenham, Randal Kolo Muani n’a pas caché sa joie de rejoindre le club de Premier League. « Je suis vraiment heureux et très fier d’être dans un si grand club. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, tous les fans et de sortir sur le terrain. Je sais ce que l’entraîneur attend de moi. Je me battrai dur pour le maillot, le club et les fans. Je donnerai tout pour cette équipe. » À Tottenham, Randal Kolo Muani portera le numéro 39.





