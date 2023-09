Officiel : Randal Kolo Muani s’engage avec le PSG

Le feuilleton de cette fin de mercato estival du PSG prend fin avec l’officialisation du transfert de Randal Kolo Muani. Les multiples rebondissements et la prise de position claire de l’attaquant français ces dernières heures semblent avoir porté leurs fruits.

S’il était lié au Paris Saint-Germain depuis le début de l’été, Randal Kolo Muani a sans aucun doute été l’attraction et le feuilleton de cette fin de mercato estival du côté du club de la capitale. Après ses prises de positions claires en faisant grève de l’entraînement et en ne participant pas à la victoire ce jeudi (2-0) des siens en barrage d’Europe Conférence League face au Levski Sofia, l’international français a eu gain de cause. Le transfert désiré par le joueur et le PSG est désormais acté. L’ancien du FC Nantes s’engage au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un contrat de 5 ans soit jusqu’en 2028. Pour s’attacher les services de Randal Kolo Muani, les dirigeants parisiens se sont acquitté d’un chèque de 95 millions d’euros bonus compris, auprès de leurs homologues de l’Eintracht Francfort.

Le joueur a déclaré aux médias du club : « Cela fait très plaisir de revenir aux sources ! J’ai été attiré par le projet du club. Maintenant, j’ai hâte de me mettre au travail et de jouer enfin sous ces couleurs »