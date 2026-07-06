Renato Marin
Image : PSG.fr

Officiel – Renato Marin prêté au CD Nacional

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum6 juillet 2026

Comme annoncé depuis quelques jours, le PSG a officiellement prêté, sans option d’achat, son gardien Renato Marin au club portugais du CD Nacional.

Le PSG accélère son mercato dans le sens des départs. Après avoir officialisé le départ de Gonçalo Ramos et en attendant les ventes de Lee Kang-In et de Randal Kolo Muani, la direction parisienne doit également trouver des portes de sortie à d’autres joueurs qui pourront accumuler du temps de jeu en prêt dans d’autres formations.

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Un prêt sans option d’achat pour Renato Marin

C’est notamment le cas de Renato Marin. Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’AS Roma, l’Italo-Brésilien va pouvoir acquérir du temps de jeu au Portugal. En effet, comme annoncé depuis quelques jours, le portier de 19 ans a été prêté, sans option d’achat, au CD Nacional. L’objectif sera d’acquérir de l’expérience et du temps de jeu au sein du 14e du championnat portugais la saison passée. Sous contrat jusqu’en 2030 avec le champion d’Europe, Renato Marin a disputé trois rencontres avec le PSG lors de l’exercice 2025-2026.

Youtube : Canal Supporters Paris

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