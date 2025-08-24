Renato sanches
Officiel – Renato Sanches prêté au Panathinaikos

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum24 août 2025

Comme annoncé ces dernières heures, le milieu portugais du PSG, Renato Sanches, s’engage au Panathinaikos sous la forme d’un prêt.

Après Milan Skriniar et Nordi Mukiele, le PSG est parvenu à se séparer d’un autre de ses « lofteurs ». Après un prêt décevant du côté du SL Benfica (21 matches disputés, 1 but), Renato Sanches était à la recherche d’un nouveau challenge, lui dont le contrat court jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu. Et le milieu de terrain file du côté de la Grèce.

En effet, comme annoncé depuis quelques jours, l’international portugais s’est engagé sous la forme d’un prêt, sans option d’achat, au Panathinaikos FC. Une annonce officialisée par les deux formations. Le joueur de 28 ans portera le numéro 8 chez le club grec et retrouvera Rui Vitoria, le coach qui l’avait lancé au SL Benfica il y a dix ans. « Le Paris Saint-Germain souhaite une bonne saison à Renato Sanches », conclut le PSG dans son communiqué.

