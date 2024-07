Officiel : Romée Leuchter s’engage 3 ans avec le PSG Féminin

Le mercato estival de la section féminine du PSG démarre tambour battants et se poursuit dans sa lancée. Le Paris Saint-Germain officialise l’arrivée de Romée Leuchter. L’attaquante a paraphé un contrat la liant au club de la capitale pour les trois prochaines saisons.

Ces dernières semaines, le PSG Féminin a enregistré les départs de Sandy Baltimore vers Chelsea, Thabitha Chawinga vers Lyon, Viola Calligaris et Amalie Vangsgaard vers la Juventus Turin. Les renforts sont également arrivés puisque la gardienne anglaise Mary Earps et la défenseuse française Griedge Mbock sont venu renforcer le groupe du nouveau coach Fabrice Abriel. Dans le sens des arrivées, le PSG officialise donc une nouvelle recrue avec la signature de Romée Leuchter dans le cadre d’un contrat de trois ans. L’attaquante néerlandaise de 23 ans rejoint le club de la capitale en provenance de l’Ajax Amsterdam, où elle aura laissé son emprunte en devenant la meilleure buteuse de l’histoire du club d’Amsterdam avec 87 buts inscrits en 98 rencontres. Avec l’Ajax, Romée Leuchter a remporté le championnat local en 2023 et la Coupe des Pays-Bas à deux reprises : 2022 et 2024. A l’échelle internationale, l’attaquante est internationale depuis février 2022 et compte aujourd’hui 2 buts en 14 sélections.

Image : psg.fr

Les premiers mots de Leuchter

Pour le site officiel du Paris Saint-Germain, Romée Leuchter a livré ses premières impressions à la signature de son contrat : « C’est un honneur de rejoindre le Paris Saint-Germain aujourd’hui. Le Club est très ambitieux et son projet sportif est particulièrement séduisant. J’ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle aventure et de donner le maximum pour contribuer aux futurs succès de l’équipe« . Le club de la capitale « est très heureux d’accueillir Romée Leuchter et est impatient de la voir débuter sous le maillot Rouge et Bleu« .