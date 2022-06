Officiel – Sara Däbritz quitte le PSG pour rejoindre Lyon

Comme l’équipe masculine, les Féminines du PSG devraient beaucoup bouger cet été. Avec l’histoire autour de l’entraîneur – Didier Ollé-Nicolle – et les affaires qui ont perturbé la saison des Parisiennes, il devrait avoir du changement à tous les étages. Ulrich Ramé ne devrait plus être au club, alors que l’on entend qu’Antero Henrique devrait avoir un rôle chez les Féminines. Quatre joueuses – en fin de contrat – ont quitté le club, Charlotte Voll, Lea Khelifi, Luana et Sara Däbritz.

Sara Däbritz reste en D1 Arkema

Après trois ans au PSG, Sara Däbritz quitte donc les Rouge & Bleu mais reste en France et en D1 Arkema. Ce mercredi après-midi, Lyon a officialisé les rumeurs qui bruissaient depuis quelques semaines. L’ancienne joueuse du Bayern Munich s’est engagée pour trois ans avec les récentes championnes d’Europe et de France, soit jusqu’en juin 2025. En trois saisons au PSG, l’Allemande a remporté le championnat en 2021 et la Coupe de France en 2022.