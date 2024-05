Le Titi du PSG, Senny Mayulu (18 ans), va poursuivre l’aventure avec son club formateur. Le club parisien a annoncé la signature de son premier contrat professionnel.

C’est désormais officiel. Senny Mayulu s’inscrit dans la durée avec le PSG. Alors que son contrat aspirant prenait fin le 30 juin prochain, le joueur de 18 ans a décidé de poursuivre l’aventure avec son club formateur. Le milieu de terrain a convaincu Luis Enrique, qui lui a accordé du temps de jeu depuis début 2024 (8 matches de Ligue 1 et 2 matches de Coupe de France).

Et ce lundi, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Senny Mayulu. L’international U19 français a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec les Rouge & Bleu. Il avait rejoint le club parisien à l’âge de 12 ans et a intégré le groupe professionnel lors de cette saison 2023-2024. Il a déjà glané un titre de champion de France et pourrait remporter la Coupe de France samedi prochain face à l’Olympique Lyonnais.

« C’est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel au PSG, mon club de cœur »

Via le site officiel du PSG, Senny Mayulu s’est exprimé sur la signature de son premier contrat professionnel : « C’est une grande fierté de signer mon premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, mon club de cœur. C’est un rêve d’enfant. J’ai travaillé dur pour qu’il se réalise. C’est un immense bonheur pour moi et pour toute ma famille. » De son côté, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a évoqué sa joie de voir un jeune du centre de formation poursuivre au PSG : « Nous sommes ravis que Senny Mayulu signe son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. Tout au long de son parcours au sein de notre Académie, Senny s’est beaucoup investi pour le Club et la réussite collective de l’équipe. Il a encore beaucoup de choses à accomplir avec nous. Nous sommes très heureux que de plus en plus de jeunes joueurs issus de notre Académie soient le moteur de l’avenir du Paris Saint-Germain. Construire notre Club à partir de notre Académie est l’un des principes fondamentaux de notre prochaine phase de développement et de succès au Paris Saint-Germain. »

Statistiques 2023-2024 de Senny Mayulu*

Ligue 1 : 8 matches disputés, dont 3 titularisations (322 minutes) – 1 passe décisive

: 8 matches disputés, dont 3 titularisations (322 minutes) – 1 passe décisive Coupe de France : 2 matches disputés dont 0 titularisation (28 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés dont 0 titularisation (28 minutes) – 1 but Championnat U19 : 17 matches disputés dont 15 titularisations (1.328 minutes) – 4 buts et 6 passes décisives

: 17 matches disputés dont 15 titularisations (1.328 minutes) – 4 buts et 6 passes décisives Youth League : 5 matches disputés dont 5 titularisations (408 minutes) – 1 but

: 5 matches disputés dont 5 titularisations (408 minutes) – 1 but Coupe Gambardella : 1 match disputé dont 1 titularisation (90 minutes) – 1 passe décisive

*Source : Transfermarkt