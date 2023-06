Officiel : Sergio Ramos va quitter le PSG à la fin de la saison

Le PSG a annoncé le départ de Sergio Ramos à la fin de la saison. Le joueur a tenu a chaleureusement remercier le club.

On n’est jamais au bout de nos surprises avec le PSG. Alors que de nombreux médias annonçaient une avancée significative dans les négociations pour une prolongation de contrat de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, le club et le joueur ont annoncé que la rencontre de ce samedi face à Clermont sera la dernière de l’Espagnol sous les couleurs Rouge & Bleu. Arrivé à Paris à le 8 juillet 2021, l’ancien madrilène aura disputé 57 matches, pour 5 buts dont le premier le 23 janvier 2022 en championnat face au Stade de Reims. Par ailleurs, du 28 novembre 2021 au 1er janvier 2023, le numéro 4 parisien sera resté invaincu avec le PSG, soit 34 rencontres sans défaite, ce qui représente un record.

Sur ses réseaux sociaux, la légende espagnole a tenu à chaudement remercier le club mais aussi ses supporters après ces deux années de bons et loyaux services :

« Demain c’est un jour spécial, demain je dis au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au PSG. Je ne sais pas dans combien d’endroits on peut se sentir chez soi mais, sans aucun doute, grâce au PSG, à ses supporters et à la ville,Paris est pour moi un de ces endroits. Merci pour ces deux belles années au cours desquelles j’ai pu participer à tous les championnats et donner le meilleur de moi-même. Je vais relever de nouveaux défis, je vais porter d’autres couleurs, mais d’abord, pour la dernière fois : Allez Paris !

Sergio Ramos via Twitter