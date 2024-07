Officiel – Tabitha Chawinga rejoint les Féminines de Lyon

Meilleure joueuse des Féminines du PSG la saison dernière, Tabitha Chawinga ne poursuivra pas son aventure à Paris. Ce mardi, elle a signé trois ans à Lyon.

Arrivée l’été dernier sous la forme d’un prêt du club chinois de Wuhan, Tabitha Chawinga s’est très vite imposée dans le onze des Féminines du PSG. Meilleure buteuse et passeuse de la D1 Arkema (19 buts en 21 matches), la Malawite (28 ans) avait également brillé en UEFA Women’s Champions League (six réalisations en douze matches), guidant le PSG jusqu’en demi-finale. Alors que l’on évoquait une envie de la joueuse et des dirigeants parisiens d’étendre son aventure parisienne, la décision a été tout autre.

« Heureuse de pouvoir continuer ma carrière à l’OL«

Ce mardi après-midi, l’Olympique Lyonnais a en effet officialisé l’arrivée de la désormais ex-joueuse du PSG pour les trois prochaines saisons. L’ancienne buteuse de l’Inter Milan est donc liée avec les Féminines de Lyon jusqu’en juin 2027. Dans le communiqué de l’officialisation de son arrivée, Tabitha Chawinga n’a pas caché sa joie de rejoindre les championnes de France. « Je suis très contente de rejoindre l’Olympique Lyonnais Féminin, c’est un club historique qui a déjà gagné beaucoup de titres de Women’s Champions League et de Championnat de France. C’était un objectif pour moi de signer dans un grand club et je suis heureuse de pouvoir continuer ma carrière à l’OL. J’ai hâte que la saison commence pour rencontrer le coach et mes nouvelles coéquipières et j’espère que l’on continuera à gagner des titres ensemble. Je suis fière d’être la première Malawite à venir jouer en Europe et à Lyon.«