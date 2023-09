Officiel : Timothée Pembélé s’engage avec Sunderland

Le PSG et Sunderland ont finalisé la vente de Timothée Pembélé. Le jeune défenseur devrait s’engager pour un contrat longue durée avec le club d’Angleterre.

À moins de 24 heures de la fermeture du marché des transferts, le PSG s’active pour clôturer son mercato en beauté. Si le chantier des arrivées – et le dossier Randal Kolo Muani en particulier – semble encore loin d’être bouclé, le chantier des départs se précise de plus en plus. Après Gharbi, Bernat et Wijnaldum, Thimothée Pembélé quitte également le club le dernier jour du mercato.

Parti à Sunderland, Pembélé va découvrir un club qui avait accueilli Edouard Michut en prêt la saison passée. L’année dernière, le titi parisien avait pris part à 6 matchs toutes compétitions confondues sous les ordres de Christophe Galtier. Cette année, sous Luis Enrique, son avenir semblait bouché aussi bien à droite qu’en défense centrale. À Sunderland, il aura du temps de jeu et pourra accumuler en confiance.