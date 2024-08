Officiel : Un titi parisien prêté en National !

Outre les arrivées espérées au PSG, le club de la capitale attend également de dégraisser son effectif. Pour se faire, Luis Campos a invité plusieurs joueurs à se trouver une porte de sortie.

En cette fin de mercato estival 2024, le PSG espère enregistrer au moins un renfort offensif afin de palier le départ de Kylian Mbappé et la récente blessure de Gonçalo Ramos. Cependant, les prochains jours devraient être animés également dans le sens des départs. En effet, en plus des transferts annoncés de Manuel Ugarte à Manchester United, de Carlos Soler à West Ham ou encore celui de Juan Bernat à Valence, le Paris Saint-Germain officialise le prêt d’un titi parisien : Lucas Lavallée. Le gardien de but de 21 ans rejoint le FC Aubagne en prêt, sans option d’achat. Le club du sud de la France, qui évolue en National pourra compter sur l’expérience de Lucas Lavallée, qui après deux années en catégories jeunes du LOSC a rejoint les U19 du PSG au cours de l’été 2021.

Image : psg.fr

En 2023/2024, le natif d’Armentières (59) était prêté à l’USL Dunkerque (L2) avec qui il a disputé 3 rencontres de Coupe de France. Par ailleurs, au cours de son aventure avec le PSG, Lucas Lavallée a participé à plusieurs entraînement avec le groupe professionnel depuis novembre 2021, sous les ordres de Mauricio Pochettino, puis Christophe Galtier. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain « souhaite une très bonne saison à Lucas avec le FC Aubagne« .