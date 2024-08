Officiel : Willian Pacho s’engage 5 ans avec le PSG !

Le PSG tient sa quatrième recrue de ce mercato estival 2024. Après Gabriel Moscardo, Matvey Safonov et Joao Neves, c’est au tour de Willian Pacho de signer son contrat avec le club de la capitale.

Un renfort en défense était attendu pour le PSG, une attente à laquelle le club de la capitale a répondu avec une piste travaillée discrètement, et rapidement. A la recherche d’un défenseur central axe droit, le nom de Leny Yoro faisait office de priorité au début de l’été avant de filer à Manchester United pour 60 millions d’euros. Au fil du temps, et en prenant en compte le retour difficile à la compétition de Presnel Kimpembe, c’est le profil d’un central gauche que le PSG a ciblé, et désormais conclu : Willian Pacho. A 22 ans et après une saison à l’Eintracht Francfort, il devient le premier Equatorien de l’histoire du Paris Saint-Germain, en s’étant engagé pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2029. Willian Pacho portera le numéro 51. L’opération s’est conclue à hauteur de 40M€ + 5M€ en bonus, selon les derniers échos de la presse.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Willian Pacho.

Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 51, devient ainsi le premier joueur équatorien de l’histoire du Club.https://t.co/bVtuDRyYV7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2024 X : @PSG_inside

Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Willian Pacho au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Willian est un jeune joueur international fantastique – et le nouveau grand talent à rejoindre notre Club. Au Paris Saint-Germain, nous continuons à construire notre projet en nous appuyant sur une équipe étonnante, jeune et talentueuse – et surtout, dans un cadre collectif« . La nouvelle recrue du PSG a également fait part de ses premières impressions : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. J’espère apporter ma personnalité, montrer toute ma détermination afin de remporter de nombreux trophées« .