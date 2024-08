La fin d’un feuilleton pour le PSG. Après deux saisons en prêt au PSV Eidhoven et au RB Leipzig, Xavi Simons était attendu sous les cieux parisiens. La décision du joueur semble avoir fait la différence depuis plusieurs semaines déjà.

L’opération était dans les tuyaux depuis plusieurs jours : Xavi Simons retourne au RB Leipzig dans le cadre d’un troisième prêt consécutif. Dans son contrat le liant au PSG jusqu’en juin 2027, le Batave avait son mot à dire pour son choix de carrière cet été 2024 et c’est visiblement chose faite. Le joueur de 21 ans avait la volonté d’un temps de jeu conséquent assuré et c’est ainsi qu’il se dirige pour une seconde année dans les rangs du club de la galaxie RedBull. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain précise que ce nouveau prêt est sans option d’achat. Ainsi, le titi parisien sera de retour sous les cieux parisiens dans un an, avec deux années de contrat restantes, pour enfin démarrer son aventure en Rouge & Bleu, ou démarrer un nouveau feuilleton lors du mercato estival 2025. De son côté, le joueur a également communiqué sur ce nouveau prêt sur ses réseaux sociaux : »Reprenons-la, écrivons l’histoire. Le second chapitre est là« . Petit détail sur le compte Instagram de Xavi Simons, qui peut avoir son importance au sein de cette génération de joueur, la mention « PSG » a été supprimé alors qu’elle a été présente tout au long de son prêt la saison passée. Le Batave n’affiche désormais que le RB Leipzig comme club dans sa bio.