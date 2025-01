Officiel : Xavi Simons quitte le PSG et s’engage avec le RB Leipzig

C’est désormais officiel, Xavi Simons quitte le PSG. Après trois prêts consécutifs au PSV Eindhoven et deux fois au RB Leipzig, le Néerlandais s’engage avec le club de Bundesliga jusqu’en juin 2027.

C’était un dossier qui revenait à chaque mercato ces dernières saisons. Le feuilleton est désormais clos : Xavi Simons quitte définitivement le Paris Saint-Germain, signant un contrat jusqu’en 2027 avec le RB Leipzig. La nouvelle a été officialisée par les deux clubs sur leur site officiel. Pour les médias du club allemand, le joueur de 21 ans a livré ses premiers mots : « J’ai toujours souligné que je me sentais très à l’aise à Leipzig et que je me sentais honoré par la grande appréciation que je reçois au club. Dans les semaines et les mois à venir, je pourrai tout subordonner en toute lucidité à nos objectifs communs : nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions pour la septième fois consécutive et nous rendre à Berlin pour la Coupe DFB – c’est tout ce qui compte maintenant !« . Le directeur général du RB Leipzig, Marcel Schäfer s’est lui aussi exprimé : « Nous travaillons depuis longtemps sur la manière de réaliser ce transfert, qui est très bon sur le plan sportif et économique. Ces derniers jours, une porte s’est soudainement ouverte et nous avons pu profiter de cette opportunité. Nos directives en matière de budget et de transfert restent en place. Nous sommes très heureux que Xavi soit désormais notre joueur. Nous détenons désormais tous les atouts. Xavi s’est extrêmement bien développé avec nous et a souligné que le RB Leipzig est le club idéal pour les jeunes joueurs exceptionnels. Notre objectif collectif est désormais uniquement d’atteindre nos objectifs dans la seconde moitié de la saison« .

Selon les dernières informations à ce sujet de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, l’opération devrait se faire pour 50M€ + des bonus de 31M€ facilement atteignables, auxquels il faut ajouter un pourcentage sur la plus-value à la revente. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain « souhaite beaucoup de réussite à Xavi Simons pour la suite de sa carrière« . A noter que le transfert de Xavi Simons devrait désormais débloquer le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe.