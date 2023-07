Officiel : Xavi Simons redevient Parisien jusqu’en 2027 !

Le PSG poursuit son mercato estival 2023 en ce début de semaine en officialisant le retour de Xavi Simons. Ce dernier avait rejoint le PSV Eidhoven dans le cadre d’un transfert à la surprise générale. Un après, le titi parisien retrouve ses couleurs.

Après les signatures et officialisations de Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Cher Ndour, le Paris Saint-Germain officialise sa septième recrue estivale avec Xavi Simons. Un an après son départ surprise du côté du PSV Eidhoven, le titi parisien signe son retour grâce à une clause exclusive au club de la capitale incluse dans son contrat avec le club d’Eredivisie. Cette dernière était conditionnée à la volonté du joueur lui-même. Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain a donc levé cette clause, et le jeune joueur de 20 ans a lui souhaité retrouver son club formateur. Le contrat de Xavi Simons sous les cieux parisiens s’étend sur 4 ans, et lie donc l’international néerlandais avec le PSG jusqu’en juin 2027.

Cependant, le Paris Saint-Germain, sur son site officiel, annonce le prêt dans la foulée au RB Leipzig. Un mouvement flou tant l’intégration d’une option d’achat a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures. Le PSG précise dans son communiqué officiel que « le milieu offensif néerlandais sera prêté au club allemand du RB Leipzig pour la saison 2023-2024« . Aucune mention n’est faite autour d’une option d’achat. Le club de Bundesliga va dans le même sens sur son site officiel en affirmant que « l’attaquant talentueux a signé pour un prêt d’une saison« .

De son côté, le joueur a bien ficelé sa communication. Sur ses réseaux sociaux officiel, le jeune joueur de 20 ans a dans un premier temps laisser un message aux supporters du PSV Eindhoven, et dans un second temps un message pour annoncer son arrivée au RB Leipzig.