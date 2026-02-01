Officiel – Yoram Zague prêté au KAS Eupen

Comme annoncé depuis quelques jours, Yoram Zague va poursuivre sa carrière jusqu’à la fin de la saison au KAS Eupen, club appartenant à la galaxie QSI.

Prêté l’été dernier au FC Copenhague, Yoram Zague a vu son prêt être rompu il y a quelques jours, malgré 15 matchs disputés avec le club danois (2 buts, 1 passe décisive). Ainsi, le joueur de 19 ans devait trouver une autre porte de sortie avant la fermeture du marché hivernal. Et comme annoncé depuis quelques jours, le latéral droit va disputer la seconde partie de la saison 2025-2026 du côté du KAS Eupen.

À lire aussi : Noham Kamara ne rejoindra pas le Bayer Leverkusen

Un prêt sans option d’achat

En effet, ce samedi soir, le PSG a officialisé le prêt sans option d’achat de Yoram Zague chez le 7e de la deuxième division belge. « Ce prêt s’inscrit dans la continuité de l’annonce récente de Qatar Sports Investments (QSI), actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain, officialisant l’acquisition du KAS Eupen, dans une logique de développement international de ses activités dans le football et le sport en général », précise le club parisien dans son communiqué. Après Pasquale Sensibile, nommé au poste de directeur sportif, c’est le deuxième mouvement entre le PSG et le KAS Eupen depuis le rachat du club belge par QSI en décembre dernier. Pour rappel, Yoram Zague est encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu.