Officiel – Yoram Zague prêté au Paphos FC

Après deux prêts peu concluants la saison passée, à Copenhague puis au KAS Eupen, Yoram Zague va découvrir un nouveau championnat en rejoignant le club chypriote du Paphos FC.

En cette fin de mercato, le PSG doit gérer plusieurs dossiers. Si dans le sens des arrivées, quelques recrues sont encore attendues, dans le sens des départs, la direction parisienne doit trouver des portes de sortie à certains éléments. Si les dossiers Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye cristallisent actuellement l’attention, il fallait également s’occuper de la situation de Yoram Zague.

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Un prêt avec option d’achat

En effet, comme annoncé depuis quelques jours, le latéral droit de 20 ans a rejoint le club chypriote du Paphos FC. Une information officialisée par les Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Yoram Zague a été prêté avec option d’achat, dont le montant n’a pas filtré. « Le Paris Saint-Germain souhaite une excellente saison à Yoram sous les couleurs du Paphos FC », conclut le club de la capitale dans son communiqué. De son côté, le club chypriote a également exprimé sa satisfaction dans son communiqué : « Fort de son expérience en Ligue 1, en Ligue des champions de l’UEFA et dans le football européen de clubs, ainsi que de son parcours au sein de l’un des centres de formation les plus prestigieux d’Europe, Zague apporte à l’effectif du Pafos FC à la fois une expérience de haut niveau et un potentiel considérable. Le Pafos FC souhaite la bienvenue à Yoram Zague et lui souhaite beaucoup de succès. » Yoram Zague va donc enchaîner un troisième prêt consécutif après Copenhague et le KAS Eupen la saison passée. Au Paphos FC, le jeune Parisien évoluera aux côtés d’un ancien joueur du PSG, David Luiz.

Yoram Zague prêté au Paphos FC ✍️



👉 Formé au Paris Saint-Germain, Yoram Zague rejoint le Paphos FC dans le cadre d’un prêt, assorti d’une option d’achat, jusqu’au terme de la saison 2026-2027. Âgé de 20 ans, le défenseur poursuivra son évolution au sein du club chypriote.



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