Offre du PSG repoussée pour Bernardo Silva ?

Le PSG n’a pas encore terminé son mercato que ce soit dans le sens des départs comme celui des arrivées. Avant la fermeture de la fenêtre des transferts, Christophe Galtier et les dirigeants espèrent encore recruter trois joueurs dans des secteurs spécifiques (défense centrale, milieu et attaque). Ces derniers jours, on évoquait un intérêt des Rouge & Bleu pour Bernardo Silva. Joueur de Manchester City depuis l’été 2017, l’international portugais (28 ans) – encore sous contrat jusqu’en juin 2025 – ne serait pas contre se lancer dans une nouvelle aventure. Il a été associé au FC Barcelone et donc au PSG.

Une offre de 70 millions d’euros

Selon les informations du Times, le PSG aurait transmis une offre de 70 millions d’euros à Manchester City pour s’attacher les services de Bernardo Silva. Une proposition qui aurait été repoussée par le champion d’Angleterre. Ce dernier ne souhaiterait pas renforcer un concurrent direct à la victoire en Ligue des Champions. Malgré ça, le quotidien britannique indique que l’ancien monégasque se serait mis d’accord avec le PSG pour un futur contrat. « Lui souhaiterait partir, mais Manchester City ne voudrait pas s’en séparer« , assure le Times même si les deux parties ensemble « de manière respectueuse.«