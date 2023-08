Le dénouement de ce feuilleton est plus proche que jamais. Le PSG a envoyé son offre finale qui se rapprocherait des exigences de Francfort. La réponse des dirigeants allemands est attendue aujourd’hui.

L’offre finale du Paris Saint-Germain est arrivée sur la table des dirigeants de l’Eintracht Francfort. Le journaliste pour Sky Sport, Florian Plettenberg, détaille l’offre. Le PSG propose 70M€ + 10M€ de bonus atteignable facilement. À cela on ajoute un tarif préférentiel sur Hugo Ekitike qui passerait à 25M€ + bonus. Le package se rapprocherait de ce qu’espère le club de Bundesliga. Initialement, Francfort demandait les fameux 100M€, palier sur lequel le PSG n’a jamais voulu s’aligner. Le journaliste allemand évoque que Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, n’est toujours pas d’accord et que la réponse finale est attendu dans les prochaines heures. Loïc Tanzi, de son coté, affirme que la direction parisienne n’ira pas plus haut et qu’il s’agit de l’offre finale du PSG.

A lire aussi : L’entraineur de Francfort s’exprime sur la grève de Kolo Muani

Cependant, des échos contraires existent à ces informations. En effet, notre confrère de Foot Mercato, Santi Aouna, évoque cette offre, en affirmant qu’elle a déjà été refusée par l’Eintracht Francfort. Par ailleurs, aucune nouvelle offre n’a pour le moment été transmise par le Paris Saint-Germain. Concernant l’offre évoquée par nos confrères d’outre-Rhin déjà refusée, le twittos @Djaameel_ va dans le même sens et affirme que cette offre a d’ores et déjà été refusée. Nul doute que Randal Kolo Muani est désormais le feuilleton de la fin du mercato estival 2023 du Paris Saint-Germain.