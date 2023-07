Le PSG vise à renforcer massivement son secteur offensif et surtout ses ailes. Deux joueurs reviennent avec insistance du côté de la capitale : Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Si le PSG a d’ores et déjà recruté six nouveaux joueurs depuis l’entame du mercato estival, l’effectif à la disposition de Luis Enrique devrait encore pas mal évoluer d’ici au mois de septembre. Luis Campos s’attèle désormais en effet à renforcer le secteur offensif rouge et bleu. À minima un avant-centre est ardemment désiré en plus d’un ailier percutant. Concernant le profil, celui-ci est similaire dans les joueurs visés par le PSG avec deux noms qui font beaucoup de bruits dans les médias : celui de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé.

Dembélé plan B après l’échec Barcola ?

Le PSG travaille activement ces deux dossiers, et souhaite faire venir une des deux pistes précédemment citées. En effet comme le révèle le journaliste mercato sur son compte Twitter, Fabrizio Romano, Paris a fait une offre de 30 millions d’euros pour Bradley Barcola… mais immédiatement rejetée par l’Olympique lyonnais. Le club de la capitale s’est donc concentré sur Ousmane Dembélé en activant les contacts pour faire lever la clause libératoire du joueur de 50 M€. Cette dernière est activable à ce prix jusqu’au 1er août 2023.

🚨 Le PSG a proposé 30M€ pour Bradley Barcola… mais l’offre a été refusée ❌🇫🇷



Paris s’est donc concentré sur la piste Ousmane Dembélé. Rien de fait pour pour le moment. Tout dépend du joueur ⏳🇫🇷



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/Ab4AgWrNPc — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 28, 2023

Fabrizio Romano précise néanmoins que rien n’est fait pour l’instant dans ce dossier puisque tout dépend de la décision d’Ousmane Dembele, de rester en Catalogne ou alors de rejoindre les Rouge & Bleu. La réponse sera donc révélée dans les prochaines heures…

À voir aussi : Les News PSG du jour : Ousmane Dembélé proche de Paris ? Le prix pour Mbappé, la défaite face à Osaka, Icardi s’en va….