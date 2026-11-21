Ce samedi après-midi, le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Le PSG voudra s’offrir sa huitième victoire de suite en Ligue 1 pour conserver la tête du championnat.

Le PSG retrouve les terrains ce samedi après-midi avec le déplacement à l’Allianz Riviera pour y défier l’OGC Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur les retours de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Maghnes Akliouche, blessés avant la trêve internationale. Pour ce match contre les Aiglons, seuls les deux derniers sont titulaires.

Moins de 20 minutes avant ce match, comment sentez-vous cette partie à un peu plus de deux heures du coup d’envoi ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic avisé au sein de la rubrique des commentaires ci-dessous. Avant la trêve, le PSG s’était imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre Troyes (1-0). Un score que personne n’avait annoncé ici. Dommage ! Bon match à tous !