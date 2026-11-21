Ce samedi après-midi, le PSG affronte Nice lors de la onzième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce match, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Quinze jours après sa victoire contre Troyes (1-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec le déplacement à Nice dans le cadre de la onzième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur les retours de Marquinhos, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Maghnes Akliouche, blessés avant la trêve internationale, alors que Lucas Digne, Quentin Ndjantou et David Boly ont été laissés à Paris et que Khvicha Kvaratskhelia et Alessandro Longoni sont blessés.

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Nuno Mendes de retour dans le onze

Pour ce match contre les Aiglons, le coach du PSG a décidé de titulariser Matvey Safonov dans les buts. Dans le couloir droit de la défense, Achraf Hakimi a été choisi. Il accompagne Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé d’aligner le trio João Neves, Warren Zaïre-Emery, Fabián Ruiz. Enfin pour l’attaque, Senny Mayulu a été aligné en faux numéro 9. Le néo-international français est associé à Maghnes Akliouche, qui occupe le couloir droit, et Désiré Doué, dans le couloir gauche.

Onzième journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 17h15 – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Aurélien Berthomieu et Julien Haulbert – Quatrième arbitre : Ruddy Buquet – VAR : Clément Turpin et Yan Flament

Le XI de Nice : Diouf – Seidu, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Witsel (cap.), Boudaoui, Nkounkou – Diop, Wahi, Amoura Remplaçants : Coulibaly, Koutoune, Sanson, Hein, Camara, Morana, Ngoumou, Boulhendi, Abdi

: Diouf – Seidu, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Witsel (cap.), Boudaoui, Nkounkou – Diop, Wahi, Amoura Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, L. Hernandez, Mendes – J. Neves, Zaïre-Emery, F. Ruiz – Akliouche, Mayulu, Doué Remplaçants : Chevalier, Marquinhos, Beraldo, Pacho, Dro, Vitinha F. Torres, Godts, Dembélé

: Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, L. Hernandez, Mendes – J. Neves, Zaïre-Emery, F. Ruiz – Akliouche, Mayulu, Doué





