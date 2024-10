OGC Nice / PSG – Les compositions probables

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de Nice pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Plusieurs incertitudes planent autour de la composition de Luis Enrique.

Après sa défaite contre Arsenal en Ligue des champions mardi soir (2-0), le PSG retrouve la compétition ce dimanche soir avec le déplacement à Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront renouer avec la victoire à l’Allianz Riviera et ainsi reprendre la tête du championnat, occupée par Monaco qui s’est imposé hier soir contre Rennes (1-2) et qui compte désormais trois points d’avance sur le PSG. Pour cette rencontre, à part les absents de longue date, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur tous ses joueurs.

A voir aussi : Joao Neves : « Je dois penser à l’équipe avant de penser à moi »

Lucas Beraldo dans l’axe ou à gauche ?

Face aux Aiglons, le coach du PSG devrait aligner dans les buts Gianluigi Donnarumma. Le portier italien serait défendu par Achraf Hakimi à droite, Marquinhos dans l’axe. Le Parisien placerait Willian Pacho aux côtés du capitaine parisien et Lucas Beraldo dans le couloir gauche. Pour L’Equipe, ce sera une charnière 100% brésilienne avec Lucas Beraldo et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Les deux quotidiens ne sont pas non plus d’accord sur la composition du milieu. Pour le francilien, Warren Zaïre-Emery serait associé à Vitinha et Fabian Ruiz. Pour le sportif, Joao Neves prendrait la place de son compatriote. Enfin, ils ne sont pas non plus d’accord sur le trio d’attaque. Pour L’Equipe, Bradley Barcola serait accompagné par Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Le Parisien titularise Marco Asensio à la place de l’ancien nantais.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery – Neves – Ruiz, Dembélé, Kolo Muani, Barcola

selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery – Neves – Ruiz, Dembélé, Kolo Muani, Barcola Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitihna, Ruiz – Dembélé, Asensio, Barcola.

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitihna, Ruiz – Dembélé, Asensio, Barcola. Le XI probable de Nice : Bulka – Ndayishimiye, Bomdito, Dante (c)- Clauss, Boudaoui, Ndombele, Abdi – Cho, Guessand, Boga

Les équipes probables de Nice / PSG (L’Equipe)