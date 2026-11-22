Face à l’OGC Nice, le PSG a pu compter sur ses hommes en forme du moment pour s’imposer (3-2) et poursuivre sa série de victoires toutes compétitions confondues.

Le PSG a bien négocié son retour de trêve internationale. Si la perte de Désiré Doué peut avoir des conséquences sur la suite de la saison, l’équipe de Luis Enrique est parvenue à ramener les trois points de son déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, pourtant invaincu depuis le début de saison à domicile. Malgré une équipe remaniée au coup d’envoi et une ouverture du score rapidement concédée, les Parisiens ont su renverser la rencontre.

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Hakimi et J. Neves en forme, L. Hernandez confirme, Nuno Mendes en manque de rythme

Pour cela, ils ont pu s’appuyer sur les hommes en forme du moment, à l’image de Lucas Hernandez. Une nouvelle fois titulaire, l’international français a confirmé sa montée en puissance et reçoit la note de 6/10 dans L’Équipe : « D’entrée, il a mis un tampon dans le bas du dos de Wahi comme pour marquer son territoire. Il a parfois été imprécis mais il s’en est sorti à l’expérience. Une valeur sûre depuis plusieurs matches. » Dans l’entrejeu, João Neves s’est montré précieux et obtient la note de 7/10 : « Son rôle devant la défense, à la place de Vitinha, n’était pas si facile à assumer. Le Portugais a mis un peu de temps à l’appréhender, en venant régulièrement très bas pour assurer les sorties de balle. Il n’a pas fallu très longtemps avant qu’il trouve son rythme et devienne tout aussi précieux pour les siens (153 ballons touchés). Il a provoqué le penalty égalisateur. »

En grande forme ces dernières semaines, Achraf Hakimi s’est une nouvelle fois distingué par son activité : « Pas forcément dans le coup en début de partie, il a cherché à dynamiser le pressing en venant chasser haut l’adversaire. Beaucoup mieux au fil des minutes, il a d’abord offert une balle de but à Mayulu (27e) avant de se muer en passeur décisif pour Doué (1-2, 32e). Ses appels dans l’espace ont constamment été une menace, jusqu’à cette ultime frappe repoussée par Diouf (90e + 1) », souligne Le Parisien, qui lui attribue la note de 7/10. En revanche, Nuno Mendes doit retrouver du rythme après un mois d’absence en raison d’une blessure : « De retour de blessure, il a livré une petite prestation, sans parvenir à peser réellement sur son côté gauche. Il est fautif sur l’ouverture du score, sa remise de la tête plein axe se transformant en véritable offrande pour les Aiglons (1-0, 8e). Peu porté vers l’attaque, remplacé par Pacho (62e) », rapporte le quotidien francilien, qui lui octroie la note de 4/10.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 7, Zabarnyi 4, L. Hernandez 6, Nuno Mendes 4 – Zaïre-Emery 5, F. Ruiz 5, J. Neves 7 – Akliouche 6, Mayulu 6, F. Torres 6 / Luis Enrique 6

(L’Équipe) : Safonov 5 – Hakimi 7, Zabarnyi 4, L. Hernandez 6, Nuno Mendes 4 – Zaïre-Emery 5, F. Ruiz 5, J. Neves 7 – Akliouche 6, Mayulu 6, F. Torres 6 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 5 – Hakimi 7, Zabarnyi 5, L. Hernandez 5, Nuno Mendes 4 – Zaïre-Emery 4.5, F. Ruiz 6, J. Neves 6.5 – Akliouche 5.5, Mayulu 6, F. Torres 6

Senny Mayulu égalise sur pénalty pour le @PSG_inside 🔥 La réaction du leader ne s’est pas faite attendre ! #OGCNPSG https://t.co/yrwrCqGsFL — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2026