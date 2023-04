Le PSG a la pression avant sa rencontre Nice ce soir. Les Parisiens ont vu Lens revenir à trois points hier soir. Pour la rencontre contre les Aiglons, Christophe Galtier a offert une surprise dans son onze avec la titularisation de Carlos Soler au milieu de terrain.

Après deux défaites de suite sans marquer en Ligue 1, le PSG est dans l’obligation de l’emporter ce soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour reprendre ses six points d’avance et préparer au mieux la réception des Lensois dans une semaine. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Presnel Kimpembe, Neymar, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Marco Verratti. Mais il peut compter sur les retours de Sergio Ramos et Carlos Soler. Les deux Espagnols sont titulaires. L’ancien madrilène sera accompagné en défense centrale par Danilo Pereira et Marquinhos. L’ancien valencian jouera au milieu au côté de Vitinha et Renato Sanches. Donnarumma occupera les buts, Nuno Mendes et Achraf Hakimi officieront en tant que piston alors que Messi et Mbappé joueront en attaque.

Feuille de match OGCN / PSG

00′ C’est parti dans ce match !

02′ Le premier tir de Messi dans ce match, ça passe à côté !

04′ Inquiétude pour Renato Sanches qui semble s’être fait mal… à suivre

05′ Nouvelle situation chaude pour le PSG, ça sort en corner

10′ Renato Sanches, blessé, doit laisser sa place à Fabian Ruiz. Quelle galère cette saison pour lui…

30e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : Allianz Riviera – Diffuseur : Canal + Foot & Canal + 360 – Arbitre : Jérémie Pignard – Assistants : Cyril Mugnier et Alexandre Viala – VAR : Wilfried Bien et Guillaume Debart