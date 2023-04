OGCN / PSG : Retour sur une victoire capitale

Le PSG a renoué avec la victoire en cette 30e journée de Ligue 1 Uber Eats en s’imposant 0-2 sur la pelouse de l’OGC Nice. Un succès capital dans la course au titre que les hommes de Christophe Galtier ont globalement gérer à l’image de la prestation de Gianluigi Donnarumma. Retour sur cette victoire.

Lors de l’ouverture de cette 30e journée de championnat, le RC Lens s’est imposé (2-1) face au RC Strasbourg, l’occasion pour les Sang & Or de revenir à trois points du PSG, leader au classement. Du moins provisoirement, en attendant ce choc entre l’OGCN et les Parisiens. Au sortir de celui-ci, les Rouge & Bleu se sont imposés (0-2) et ont repris six longueurs d’avance sur leur dauphin nordiste. Un scénario du week-end qui nous offrira un alléchant rendez-vous au Parc des Princes pour la prochaine journée de championnat avec la confrontation entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Ce résultat face aux Aiglons permet aux hommes de Christophe Galtier d’aborder la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats avec un peu plus de sérénité, en sachant que peu importe le résultat, le PSG restera leader au sortir du week-end prochain, et maître de son destin sur le chemin du onzième titre de champion de France de son histoire.

Des caps symboliques

Ce succès face à l’OGC Nice s’est construit grâce aux buts de Lionel Messi et Sergio Ramos. L’Espagnol a fait trembler les filets pour la première fois de la saison en championnat grâce à une passe décisive de l’Argentin sur corner, qui a réalisé sa 14e offrande de l’exercice 2022/2023, lui permettant d’asseoir sa domination du classement dans le domaine. Les deux joueurs ont inscrit les 100e et 101e but de la saison du Paris Saint-Germain. Sergio Ramos a bien choisi son moment pour inscrire son premier but de la saison en championnat. En effet, le champion du monde 2010 a réalisé cette performance le soir de son cinquantième match sous les couleurs du PSG depuis son arrivée. Il a désormais, cette saison, marquer dans toutes les compétitions nationales (Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions). Un autre cap symbolique a été atteint hier soir, et pas des moindres. En effet, il concerne Marquinhos et son 400e match en Rouge & Bleu. Le capitaine du PSG conforte sa place de troisième joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale derrière Marco Verratti (409) et Jean-Marc Pilorget (435).

Image : Canal Supporters

Le succès à l’Allianz Rivera est aussi celui de Gianluigi Donnarumma. Le portier du PSG a réalisé pas moins de sept arrêts décisifs. L’Italien a grandement permis au Paris Saint-Germain de décrocher la 900e victoire de son histoire en championnat. Sans grande difficulté, il a été élu homme du match par les équipes de Canal Supporters.