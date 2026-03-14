OL Lyonnes / PSG – Un titre en jeu pour les Parisiennes

Ce samedi soir (18h30 sur la chaîne L’Equipe) à Abidjan, les Féminines du PSG disputent la finale de la Coupe LFFP face à l’OL Lyonnes avec pour ambition de remporter leur premier titre de la saison.

Les Féminines du PSG peuvent entrer dans l’histoire ce samedi soir en remportant la première édition de la Coupe LFFP. Opposées à OL Lyonnes au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les Parisiennes auront à coeur de mettre la main sur ce nouveau trophée. Après être venue à bout d’Evian (3-0) en quarts de finale puis du Paris FC (3-0) au tour suivant, l’équipe de Paulo César fera face aux championnes de France en finale de la compétition.

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Et les Rouge & Bleu voudront surfer sur leur forme du moment, après avoir remporté le Classique face à l’OM (2-1) quelques jours plus tôt. En 2026, les Féminines du PSG ont remporté neuf de leur dix matchs disputés, pour 29 buts inscrits et deux encaissés. La seule défaite a eu lieu face à l’OL (0-1) début février en championnat. Les vice-championnes de France auront donc à coeur de prendre leur revanche et de rapporter la coupe à Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo César s’est exprimé sur la forme actuelle de son équipe avant cette affiche : « On veut continuer sur notre belle dynamique. C’est une fierté de participer à cette finale historique. J’espère que les joueuses vont être prêtes comme elles le sont depuis le début de l’année, et que les supporters présents seront ravis », a déclaré le coach parisien avant de poursuivre. « Les 23 joueuses qui ont voyagé sont aptes à jouer. Sur un match, d’autant plus une finale, tout peut arriver. On va devoir faire preuve d’un état d’esprit irréprochable. Ce sera l’une des clés de cette rencontre. L’OL Lyonnes a des qualités individuelles très fortes, mais nous aussi. Les derniers duels étaient beaucoup plus serrés, surtout notre dernière confrontation en début d’année. »