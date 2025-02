OL / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h45 sur DAZN), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais en conclusion de la 23e journée de Ligue 1. L’objectif sera de creuser encore plus l’écart en tête du championnat.

Le PSG peut faire un grand pas supplémentaire vers le titre de champions de France ce dimanche soir. Opposé à l’Olympique Lyonnais, le club parisien peut prendre 13 points d’avance sur le dauphin marseillais en cas de succès au Groupama Stadium.

Ainsi, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe offensive avec les présences de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, le club de la capitale s’était imposé en barrage retour de Ligue des champions face au Stade Brestois sur le score de 7-0. Un bon résultat annoncé ici par par Blood. Félicitations à lui !!!