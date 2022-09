Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais à l’occasion du choc de la 8e journée de Ligue 1. Et à 48 heures de cette rencontre, Peter Bosz a donné son ressenti sur ce PSG version Christophe Galtier.

Après sa victoire en Ligue des champions face au Maccabi Haïfa (3-1), le PSG enchaînera avec une rencontre ce dimanche sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour conclure son marathon de matches. Après une journée de repos, les Rouge & Bleu ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce vendredi. De son côté, l’OL (5e de L1) aura eu une semaine complète pour préparer ce choc de la 8e journée de Ligue 1 (20h45 sur Prime Video) et reste sur deux défaites en championnat (FC Lorient, AS Monaco). Et à deux jours du choc face aux Parisiens, le coach de l’OL, Peter Bosz, s’est présenté en conférence de presse.

« Beaucoup de choses dépendent du PSG »

Et le technicien néerlandais a notamment été questionné sur ses attentes autour de cette confrontation. « C’est une superbe opportunité. Tout le monde sait que le PSG joue très bien, a une super équipe. C’est un challenge énorme pour nous. On avait montré la saison passée qu’on pouvait bien jouer contre eux… Le système peut changer. Je regarde d’abord notre équipe et notre façon de jouer. On analyse aussi l’adversaire. Le PSG joue différemment par rapport à la saison passée. Ce n’est pas le match le plus important de la saison, on ne peut pas dire ça… On travaille sur le marquage préventif, cela demande de la communication. J’ai vu des équipes essayer de presser contre le PSG, d’autres ont défendu plus bas. Beaucoup de choses dépendent du PSG. »

Lors de ce point presse, Peter Bosz a également comparé le PSG de Christophe Galtier à celui de Mauricio Pochettino. Et le coach des Gones voit une nette différence : « Galtier, je vois de l’extérieur donc c’est difficile de parler d’un collègue, mais souvent on dit qu’avoir 11 bons joueurs, ça ne fait pas une bonne équipe. Christophe a montré qu’il a changé de système et je vois les trois (Mbappé, Neymar et Messi) courir plus que la saison passée. Il faut le dire. Pochettino j’aime beaucoup, c’est très un bon entraîneur, mais j’ai vu un changement quand même cette saison. Ça, c’est depuis que Galtier est arrivé. »