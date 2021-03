OL / PSG – Clément Turpin au sifflet

Après le huitième de finale de Coupe de France face au LOSC ce mercredi, les joueurs du PSG se prépareront pour le choc de la 30ème journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais (dimanche 21 mars à 21h sur Canal Plus). Et comme souvent ces dernières années, cette affiche du championnat sera arbitrée par Clément Turpin. Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Florent Batta sera le quatrième arbitre. Enfin, Éric Wattelier et Bruno Coue officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

Cette saison, Clément Turpin a arbitré à deux reprises le PSG, lors de la victoire face au Nîmes Olympique (4-0) et la défaite face à l’AS Monaco (2-3). Il a également dirigé deux rencontres de l’OL : match nul face à Lorient (1-1) et victoire contre les Girondins de Bordeaux (2-1). Depuis le début de l’exercice 2020-2021, l’arbitre de 38 ans a arbitré 13 matches de Ligue 1 pour un total de 41 cartons jaunes et 5 cartons rouges distribués.