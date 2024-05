Samedi soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France. Un match pour lequel Kylian Mbappé devrait être convoqué par Luis Enrique.

Samedi soir, le PSG joue son dernier match de la saison avec la finale de la Coupe de France contre Lyon à la Decathlon Arena de Lille. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Gravement blessé lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Lucas Hernandez manquera à l’appel. Tout comme Presnel Kimpembe, qui poursuit sa rééducation après son opération du tendon d’Achille en janvier dernier, et Sergio Rico, qui est revenu au Campus PSG ces dernières semaines un an après son grave accident de cheval.

La possibilité de remporter un dernier titre avec le PSG

Absent des deux derniers groupes, pour les matches du PSG contre Nice et Metz, Kylian Mbappé devrait faire son retour dans celui pour la finale de la Coupe de France, selon les informations de l’Equipe. Le quotidien sportif explique que le numéro 7 parisien prendra bien la direction de Lille avec ses coéquipiers demain. Alors qu’il a officiellement annoncé son départ en fin de saison à l’issue de son contrat, l’attaquant pourra ainsi jouer son dernier match sous le maillot des Rouge & Bleu et tenter de remporter un dernier trophée avec le club de la capitale. RMC Sport confirme que le meilleur buteur de l’histoire du PSG sera bien dans le groupe concocté par Luis Enrique tout comme Ousmane Dembélé, qui avait également manqué les deux derniers matches du PSG en Ligue 1 contre Nice et Metz.