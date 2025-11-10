OL / PSG : Le geste classe et fair-play de Moussa Niakhaté envers un supporter parisien

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé (2-3) sur le terrain de l’OL. Une victoire qui fait mal aux têtes lyonnaises, mais pas de quoi perdre la sienne pour le défenseur Moussa Niakhaté.

Au terme d’un match âpre, c’est dans les dernières secondes de la rencontre que Joao Neves s’envole sur corner pour redonner l’avantage et la victoire au Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais. En plus du scénario cruel pour les Lyonnais, ces derniers n’ont pas manqué de souligner un arbitrage prétendument en leur défaveur. Parmi toutes les prises de parole, Moussa Niakhaté, sur les réseaux sociaux, a partagé son sentiment : « Franchement et aujourd’hui plus que jamais, je suis vraiment fier de faire partie de ce club, de ce groupe qui ne lâche rien même quand tout le monde nous pense mort ! Je déteste parler de l’arbitrage, mais quand on bosse toute une semaine… Inadmissible« . Sur le même réseau social, X, le défenseur international sénégalais n’a pas manqué de faire preuve de classe avec un supporters du PSG. En effet, plus tôt dans la journée de ce dimanche, le joueur de 29 ans était le protagoniste d’un sujet de l’émission Téléfoot sur TF1. Au cours de celui-ci, Moussa Niakhaté croise un supporter du Paris Saint-Germain en salle de sport vêtu d’un survêtement aux couleurs du club de la capitale, et lui demande son pronostic pour le match du jour : « 3-1« , lui répondu le jeune homme.

A lire aussi – OL / PSG : Les Lyonnais fustigent l’arbitrage après leur défaite face aux Parisiens

Sur son vélo, Moussa Niakhaté rétorque avec le sourire : « Nous on va prendre 3 buts ? Par contre dimanche si on gagne, les trois prochaines fois que tu viens ici tu met un vêtement de l’OL« . S’il n’avait rien parié en retour en cas de victoire du PSG, le supporter parisien devrait tout de même avoir un petit quelque chose de la part du défenseur lyonnais. En effet, le Sénégalais, après s’être plaint de l’arbitrage sur les réseaux sociaux, a réagi à cette séquence de Téléfoot : « Faut me retrouver le petit frère ! Il a gagné ! Il mérite un petit quelque chose« .