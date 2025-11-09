OL / PSG – Le groupe parisien avec une grande première pour David Boly

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’Olympique Lyonnais en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre, avec une grande première pour David Boly.

Avant la trêve internationale, le PSG voudra finir sur une bonne note pour récupérer son trône de Ligue 1. Actuellement troisième suite aux succès de l’OM et du RC Lens samedi, le club parisien devra s’imposer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 12e journée de Ligue 1, pour retrouver sa première place. Mais pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quatre éléments majeurs : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Première convocation pour David Boly

Ainsi, le technicien espagnol a appelé un nouveau jeune pour sa première convocation : David Boly. Le latéral droit de 16 ans profite du forfait d’Achraf Hakimi. Malgré une certaine fatigue ces dernières semaines, Bradley Barcola est bien présent dans le groupe, tout comme les cadres Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia. Les Titis Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou sont également convoqués. Voici le groupe des vingt Parisiens convoqués.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Boly, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola, Mbaye