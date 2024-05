Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de France. Luis Enrique a dévoilé son groupe avec deux retours importants.

Le PSG joue son dernier match de la saison demain soir sur la pelouse de la Décathlon Arena de Lille contre Lyon dans le cadre de la finale de la Coupe de France. Les Parisiens voudront soulever pour la 15e fois de son histoire ce trophée de la doyenne des compétitions en France, trois après son dernier succès. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Outre Lucas Hernandez, récemment opéré du genou après sa rupture du ligament croisé antérieur lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Dortmund, Presnel Kimpembe qui poursuit sa rééducation après son opération au tendon d’Achille en janvier dernier, et Sergio Rico, revenu récemment au Campus PSG, un an après son terrible accident de cheval, Keylor Navas sera aussi absent pour ce match contre Lyon.

Yoram Zague enchaîne

Aucune justification n’a été apportée pour l’absence du gardien costaricain, qui aura donc joué son dernier match avec le PSG contre Metz la semaine dernière. Nordi Mukiele est également absents de la liste de Luis Enrique pour cette rencontre contre Lyon, tout comme Carlos Soler. Absents des deux derniers groupes du club de la capitale, pour les rencontres contre Nice et Metz, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé figurent bien dans celui pour la finale de Coupe de France que vient de dévoiler le coach espagnol. C’est également le cas de Vitinha, Gianluigi Donnarumma et Marquinhos, qui avaient été ménagés contre les Messins. À noter la présence Yoram Zague, seul titi dans le groupe concocté par Luis Enrique.

Le groupe du PSG