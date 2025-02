OL / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

En clôture de la 23e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Lyon ce dimanche soir. Avec la défaite de Marseille hier sur la pelouse d’Auxerre (3-0), le club de la capitale pourrait prendre 13 points d’avance en cas de succès ce soir sur la pelouse du Groupama Stadium. Pour cela, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe proche de son équipe type. Dans les buts, pas de surprise avec Gianluigi Donnarumma.

Désiré Doué titulaire au milieu

Le numéro 1 du PSG sera défendu par une défense composée d’Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et Lucas Beraldo en charnière centrale et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Vitinha et Joao Neves seront accompagnés par Désiré Doué. Ousmane Dembélé, très performant ces dernières semaines, sera associé à Bradley Barcola à droite et Khvicha Kvaratskhelia, à gauche, dans l’attaque du PSG.

A voir aussi : Lyon, extérieur, buts… Les chiffres clés avant OL / PSG

Feuille de match Olympique Lyonnais / Paris Saint-Germain

23e journée de Ligue 1 – Stade : Groupama Stadium – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Eric Wattelier – Arbitres assistants : Steven Torregrossa et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Hamid Guenaoui et Ludovic Rémy

Le XI de l’ OL : Perri – Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Matic, Tessmann – Nuamah, Tolisso (cap.), M. Fofana – Cherki Remplaçants : Descamps, Calta Car, Omari, Maitland-Niles, Akouokou, Veretout, Almada, Mikautadze, Lacazette

