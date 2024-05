OL / PSG – Les compositions officielles de la finale de CDF

Ce samedi soir (21 heures, BeIN Sports 1, France 2), le PSG affronte Lyon en finale de Coupe de France. Moins d’une heure avant le début de la rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG peut s’offrir un troisième titre cette saison avec la Coupe de France. Ce samedi soir, les Parisiens affrontent Lyon en finale de la doyenne des compétitions en France. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Blessés de longue date, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Sergio Rico ne sont pas du voyage à Lille. Carlos Soler, Nordi Mukiele et Keylor Navas n’ont pas non plus été convoqués.

Mbappé bien titulaire pour sa dernière avec le PSG

Pour le dernier match de la saison, le coach du PSG a décidé de titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts. Le portier italien retrouve sa place après avoir été laissé au repos lors des trois dernières rencontres du club de la capitale. Il sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et de Nuno Mendes. Pour former son milieu de terrain, Luis Enrique a décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery au côté de Vitinha et Fabian Ruiz. Pour son dernier match avec le PSG, Kylian Mbappé est bien titulaire en attaque en compagnie d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Feuille de match Olympique Lyonnais / PSG

Finale de Coupe de France – Stade : Dechatlon Arena – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : BeIN Sports 1 & France 2 – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Jérôme Brisard – VAR : Bastien Dechepy et Yohann Rouinsard